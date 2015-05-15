رفع 179 مليون متر مكعب من الرمال بمشروع قناة السويس الجديدة

قال المهندس وجدى زكى المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة، فى تصريحات صحفية، إن الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 179 مليونًا و187 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من المستهدف رفعه، وهو 250 مليون متر مكعب.

وأشار المهندس وجدى زكى، إلى أن جميع الكراكات البالغ عددها 39 كراكة بقطاعات المشروع الثلاث، نجحت فى رفع مليون و456 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة أمس الخميس.

وأضاف أن 23 كراكة تابعة للتحالف "الإماراتى البلجيكى الهولندى" تعمل فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة نجحت فى رفع 128 مليونًا و800 متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 65% و11 كراكة تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات تابعة للتحالف "البلجيكى الأمريكى" نجحت فى رفع 41 مليون متر مكعب بنسبة 87,5%، إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 9 ملايين و522 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بنسبة 60%.

- السيسى يدعو رئيس الوزراء البريطانى لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة