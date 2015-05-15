أبو الغار: أى أستاذ قانون يستطيع سن تشريع "عادل" للانتخابات فى أسبوعين

قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إنه من السهل جدًا إعداد قانون انتخابات عادل فى وقت بسيط لا يتعدى أسبوعين، ولكن لأن مستوى اللجنة المشكلة لإعداد القانون ضعيف، فبالتالى لم تستطع أن تنتهى من قانون انتخابات لا يطعن عليه حتى الآن.

وأضاف أبو الغار لــ"اليوم السابع"، أن إعداد قانون انتخابات لا يطعن عليه هو مسئولية الدولة، مشيرًا إلى أن أى أستاذ قانون دستورى يستطيع أن يُعد قانونًا عادلاً للانتخابات فى أسبوعين فقط.

موضوعات متعلقة:

>أبو الغار: الدولة لا ترغب فى الاستجابة لمطالبنا بتعديل قوانين الانتخابات