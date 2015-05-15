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إحباط هجرة غير شرعية لـ74 أجنبيا من جنسيات مختلفة بينهم 11مصريا برشيد

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إحباط هجرة غير شرعية لـ74 أجنبيا من جنسيات مختلفة بينهم 11مصريا برشيد إحباط هجرة غير شرعية لـ74 أجنبيا من جنسيات مختلفة بينهم 11مصريا برشيد
تمكن قبل قليل ضباط مخابرات حرس الحدود بالبحيرة من ضبط 74 شخصا بينهم 11 مصرياً حال تواجدهم بمنطقة شاطئ إدكو دائرة المركز مستقلين سيارتين نقل، تمهيدا لاستقلالهم أحد المراكب للهجرة غير الشرعية لتركيا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط.

تبين من الفحص ضبط 74 فرداً بينهم 11 مصريا و17 سودانيا، و39 سوريا، و7 إثيوبيين حال تواجدهم بمنطقة شاطئ إدكو دائرة المركز مستقلين السيارتين رقمى ب د أ 7563 نقل، قيادة "ا.ا.ب" سائق، ومقيم بندر رشيد، و"س ن ق 2341" نقل، فر قائدها هارباً، تمهيداً لاستقلالهم إحدى المراكب للهجرة غير الشرعية لدولة تركيا.

وبسؤالهم قرروا أن القائمين على تسفيرهم 3 أشخاص وتحصلوا منهم على مبالغ مالية، وتحرر المحضر 3519/2015 إدارى المركز.

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مصر 365