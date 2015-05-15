بالأرقام - صلاح أمام سيفيليا .. ' صدادات ' دفاعية و10 مراوغات

خسر فيورنتينا لقاء إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام سيفيليا. لكن محمد صلاح جناح الفريق أثبت أنه أخطر لاعبي الفيولا وهذا ما توضحه إحصائياته خلال المباراة.

ملخص لمسات صلاح أمام سيفيليا في قبل نهائي الدوري الأوروبي

صلاح لمس الكرة 75 مرة في كل مرة كان يصنع شيء جميلا إما تمريرة يخلق بها فرصة أو انطلاقة للأمام أو حتى مراوغة للمنافس.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح المميزة التي قدمها أمام سيفيليا على ملعب أرتيمو فرانكي في فلورنسا.

1) التمرير

نسبة تمريرات صلاح كانت 88 % بواقع 45 تمريرة صحيحة وستة فقط خاطئة بمتوسط أطوال 11 مترا و51% منهم كان للأمام.

وخلق صلاح من خلال تمريراته ثلاث فرص لم يحسن زملائه استغلالها.

2) التصويبات

حاول صلاح التسديد ثماني مرات لكن صدادات دفاع سيفيليا أوقفت ستة منها وواحدة فقط بين القائمين والعارضة وأخرى بجوار القائم.

3) المراوغات

صلاح يقدم أفضل معدل للمراوغات في مباراة واحدة بواقع 10 مراوغات منهم ثمانية صحيحة بنسبة 80 %.

4) التحركات

لعب صلاح في مركز المهاجم الوحيد أحيانا والثاني في أوقات أخرى