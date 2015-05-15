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تقارير - يونايتد يطيح بدي ماريا وفان بيرسي من أجل بيل

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تقارير - يونايتد يطيح بدي ماريا وفان بيرسي من أجل بيل تقارير - يونايتد يطيح بدي ماريا وفان بيرسي من أجل بيل

يستعد مانشستر يونايتد لتوفير راتب أسبوعي قدره نصف مليون إسترليني للاعب ريال مدريد جاريث بيل عن طريق بيع الثنائي أنخيل دي ماريا وروبين فان بيرسي.

بيل أصبح مكروها من جانب جماهير ريال مدريد بعد أدائه المتذبذب هذا الموسم. لتكثر الإشاعات حول رحيل اللاعب.

ومن جانبه أكد ديفيد ماكدونيل الصحفي المختص بأخبار مانشستر يونايتد بأن إدارة الشياطين الحمر تستعد لبيع الأرجنتيني دي ماريا والهولندي روبين فان بيرسي من أجل بيل.

دي ماريا انضم إلى يونايتد في أخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في صفقة قياسية من ريال مدريد.

وظهر دي ماريا في 31 مباراة مع يونايتد في الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا. ونجح دي ماريا في إحراز 4 أهداف وصناعه 12 هدفا خلال 1.977 دقيقة مع الشياطين.

فان بيرسي تأثر كثيرا بالإصابة هذا الموسم واكتفى بإحراز 12 هدفا فقط في 3 بطولات. الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ومع رديف يونايتد.

وحسبما أكدته صحيفة ميرور فإن لأجل توفير راتب بيل سيتم بيع دي ماريا وفان بيرسي.

وعلى الجانب الأخر تحدثت مصادر من عائلة جاريث بيل إلى صحيفة ديلي اكسبريس لتؤكد بان بيل سيتتم انتقاله إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف بصفقة قياسية تصل إلى 80 مليون جنية إسترليني.

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