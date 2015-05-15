أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يُجرى حركة تنقلات بالديوان العام للمحافظة

Google+ Print
محافظ سوهاج يُجرى حركة تنقلات بالديوان العام للمحافظة محافظ سوهاج يُجرى حركة تنقلات بالديوان العام للمحافظة
أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى بيان له، قرارين برقمى 488 و489 لحركة تنقلات داخل ديوان عام المحافظة، حيث نص القراران على تكليف علاء الدين فهمى عبد الحميد كبير أخصائيين بدرجة مدير عام مجموعة العلوم بالديوان للعمل مديرًا لإدارة المناجم والمحاجر بالديوان العام، وإلحاق جمال فايز السيد كبير أخصائيين بدرجة مدير عام والمكلف مديرًا لإدارة المناجم والمحاجر للعمل بإدارة شئون البيئة بالديوان العام.

كما تم تكليف على أحمد محمود حسن كبير باحثين بدرجة مدير عام بالإشراف على إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام، وإلحاق بشرى فوزى ميخائيل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام للعمل بالإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام، وكذلك إلحاق أحلام محمد محجوب أحمد كبير باحثين بدرجة مدير عام للعمل بمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، وإلحاق عاطف عبد اللاه محمد حميد كبير باحثين بدرجة مدير عام للعمل بإدارة التعاون بالديوان العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365