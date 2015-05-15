محافظ سوهاج يُجرى حركة تنقلات بالديوان العام للمحافظة

أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى بيان له، قرارين برقمى 488 و489 لحركة تنقلات داخل ديوان عام المحافظة، حيث نص القراران على تكليف علاء الدين فهمى عبد الحميد كبير أخصائيين بدرجة مدير عام مجموعة العلوم بالديوان للعمل مديرًا لإدارة المناجم والمحاجر بالديوان العام، وإلحاق جمال فايز السيد كبير أخصائيين بدرجة مدير عام والمكلف مديرًا لإدارة المناجم والمحاجر للعمل بإدارة شئون البيئة بالديوان العام.

كما تم تكليف على أحمد محمود حسن كبير باحثين بدرجة مدير عام بالإشراف على إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام، وإلحاق بشرى فوزى ميخائيل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام للعمل بالإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام، وكذلك إلحاق أحلام محمد محجوب أحمد كبير باحثين بدرجة مدير عام للعمل بمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، وإلحاق عاطف عبد اللاه محمد حميد كبير باحثين بدرجة مدير عام للعمل بإدارة التعاون بالديوان العام.