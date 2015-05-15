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محافظ سوهاج: إزالة 32 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز

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محافظ سوهاج: إزالة 32 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز محافظ سوهاج: إزالة 32 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان أصدره، أن الوحدات المحلية لمراكز ساقلتة وطهطا وجرجا بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية، شنت حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالة لـ32 حالة تعد على الأراضى الزراعية.

وتمت إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز ساقلتة، وإزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة ناحية مركز طهطا، وإزالة 10 حالات تعد على النيل منها إزالة محجرين ناحية مركز جرجا.

وشدد المحافظ فى البيان على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج، وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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