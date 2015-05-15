اليوم.. محافظة الإسكندرية تنظم مهرجان "إسكندرية فرحة"

تنظم لجنة العمل المدنى بالإسكندرية، تحت إشراف محافظها الدكتور هانى المسيرى، مهرجان "إسكندرية فرحة - عيش الإسكندرية"، اليوم الجمعة.

يأتى المهرجان فى إطار حرص محافظة الإسكندرية على نشر البهجة بين المواطنين، واهتمامًا منها بالنواحى الثقافية والفنية.

ويهدف المهرجان إلى إيصال الفن لكل نواحى المحافظة التى تفتقر إلى الاهتمام الثقافى والفنى، ويبدأ المهرجان محطته الأولى من كوم الدكة فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويتضمن عروضًا فنية وأدائية "تنورة – مارش"، وورش عمل للأطفال، وسيتكرر الاحتفال كل جمعة فى مناطق مختلفة حتى نهاية العام.