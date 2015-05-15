10 فوائد لتناول المشروبات بدون سكر

المشروبات اليومية هى سبب من أهم أسباب زيادة معدل السكر، خاصة لأولئك المرضى بمرض السكر، والذين يعانون من اضطراب نسبته.

الدكتورة رانيا شريف توضح أن فكرة تناول الإنسان لمشروباته دون إضافة السكر فكرة صعبة على الكثيرين، الذين اعتادوا إضافة كميات كبيرة من السكر على مشروباتهم، ولكن التوقف عن شرب تلك المشروبات سواء ساخنة أو الباردة والمثلجة والمعدة منزليا دون إضافته، له العديد من الفوائد الخفية عن البعض والتى عليهم معرفتها ومنها :

-انضباط نسب السكر فى الدم فلا يشعر الإنسان بآلام الجسم

>-امتصاص أفضل للعصائر والمشروبات وفوائدها وزهور مردودها الإيجابى على صحة الإنسان

>-انضباط معدل الزيادة فى الوزن لتصبح أقل من معدلاتها تدريجيًا

>-التخلص من الدهون والسمنة تدريجيًا

>-الابتعاد عن منابع الخطر، وتقليل فرص الاصابة بالسكر ومضاعفاته الخطيرة

>-تجنب مريض السكر الإصابة بمضاعفاته والتى تسبب أضرارًا بالغة للصحة والجسم

>-تحسن نشاط البنكرياس بشكل طبيعى

>-تحسن حالة الأمعاء

>- تقليل نسب الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسكر، كأمراض الضغط.

>-تقليل فرص إصابة مريض السكر بغيبوبة السكر