لو مراتك نكدية.. 5 حيل نفسية عشان تفرفشها

إذا كنت تعانى من نكد زوجتك، وشريكة عمرك، فعليك ألا تفقد الأمل يومًا فى تخلصها من هذه الصفة الذميمة، فالنساء بشكل عام يعانين من مشكلات نفسية بنسبة أكبر من الرجال، لكونهن عاطفيات ولا يستطعن التحكم فى مشاعرهن بشكل جيد.

وهذا ما تؤكد عليه الدكتورة رغدة أحمد، أخصائية نفسية، والتى أكدت أهمية أن يتعامل الرجل بطريقة ذكية مع زوجته النكدية، فالنكد والحزن والشعور بالاكتئاب والحزن يطال المرأة نتيجة تأثرها السريع بالمشكلات، وعدم قدرتها على تخطيها إلا بعد أن تحصل على نصيب من حزنها وتعاطفها، ومشاعرها الحساسة تصبح أكثر تأثرًا عند شعورها بالخطر أو الحزن أو الفرح.

ولذا تنصح رغدة الزوج بتقليل شكواه من نكد الزوجة، وعليه أن يبدأ بتغيير طريقته، فيتحدث على الدوام عن محاسنها وعن هدوئها و"فرفشتها" حتى وإن كان من باب المجاملة، كما عليه أن يساعدها على اجتياز لحظات حزنها، بمفاجئتها بهدايا تغير من مزاجها السىء، كما أن مكوثك بجانبها يغير من الوضع السىء، والاهتمام بها، وملء فراغها، والتحدث معها بشكل جدى عما يحزنها ويزيد من كآبتها، ويتوقف عن إلقاء اللوم عليها لشعورها بالحزن أو الاكتئاب، وعليه أن يضعها على الدوام فى أحداث سعيدة، كالاحتفالات والأفراح والمناسبات التى تغير المزاج.