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القبض على مدرس بالمنيا يدّعى مقدرته على علاج الحالات المستعصية روحانيًا

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القبض على مدرس بالمنيا يدّعى مقدرته على علاج الحالات المستعصية روحانيًا القبض على مدرس بالمنيا يدّعى مقدرته على علاج الحالات المستعصية روحانيًا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وحدة مباحث سمالوط، من إلقاء القبض على مدرس أدعى مقدرته على معالجة الحالات المستعصية روحانيًا بمقابل مادى كبير.

تلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز سمالوط يفيد بتلقيه بلاغًا من إحدى السيدات تفيد فيه تعرضها للنصب على يد شخص ادعى أنه معالج روحانى، وحصل منها على مبلغ مالى كبير.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تمكن من إلقاء القبض على المتهم، وتبين من الفحص أنه قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، لاستغلال المواطنين وإيهامهم بقدرته على حل مشكلاتهم، نظير أجر مادى كبير، فتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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