التحقيق مع مواطن يبيع شهادات ICDL مزورة بجامعة كفر الشيخ

تجرى مباحث الأموال العامة التحقيقات مع "ع.م" الذى تم إلقاء القبض عليه لبيعه شهادات ICDL مزورة بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، لراغبى الوظائف بالتربية والتعليم ومن المنتظر عرضه على النيابة غدا السبت.

وأكد الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ أنه فى إطار محاربة الفساد وجرائم التزوير داخل الجامعة فإن أفراد الأمن الإدارى بالجامعة تمكنوا من العثور على شخص يدعى "ع.م" داخل كلية التربية بحوزته شهادات ICDL مزورة، وبمناقشته اتضح أنه يقوم بالاتجار بها داخل الكلية للراغبين فى التقدم لوظائف التربية والتعليم وقد تم إبلاغ مباحث الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.