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النيابة تُجدد حبس 3 من "وايت نايتس" بتهمة تأسيس جماعة مخالفة للقانون

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النيابة تُجدد حبس 3 من "وايت نايتس" بتهمة تأسيس جماعة مخالفة للقانون النيابة تُجدد حبس 3 من "وايت نايتس" بتهمة تأسيس جماعة مخالفة للقانون
جددت النيابة حبس عضوى رابطة مشجعى نادى الزمالك "الوايت نايتس"؛ وهم كل من أيمن.ع، أحد مؤسسى رابطة "وايت نايتس"، والشهير بـ"أيمن بالا"، وحسن.م الشهير بـ"جزرة"، وآخر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم فى واقعة اتهامهم بتأسيس والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون فى القضية رقم 327 لسنة 2015.

كما وجهت لهما النيابة اتهامات ارتكاب جرائم تأسيس رابطة "وايت نايتس" على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الشغب، والتحريض على رجال الشرطة.

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