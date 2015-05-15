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تجديد حبس 3 متهمين بحيازة ألعاب نارية بدون ترخيص فى باب الشعرية

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تجديد حبس 3 متهمين بحيازة ألعاب نارية بدون ترخيص فى باب الشعرية تجديد حبس 3 متهمين بحيازة ألعاب نارية بدون ترخيص فى باب الشعرية
قرر محمد الشرقاوى قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس 3 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة ألعاب نارية غير مرخصة، بمنطقة بباب الشعرية.

كانت قوة من قسم شرطة باب الشعرية، قد تمكنت من ضبط سائق وتاجر وعامل، بحيازتهم 500 كرتونة كبيرة داخلها أكثر من 5000 لعبة نارية تبين خطورتها لاحتوائها على مادة البارود التى تستخدم فى صنع القنابل اليدوية الصنع، ما قد يعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

وبمواجهتهم أنكر المتهمون صلتهم بالمضبوطات أمام محمد عماد، وكيل النيابة، فيما أوصت تقارير إدارة المفرقعات والحماية المدنية فى تقارير مفصلة بإعدام الألعاب، لخطورتها الشديدة، فقرر المستشار شريف عبد الحكيم مدير النيابة، إعدامها بحضور رجال المفرقعات ولجنة من الحى التابع لدائرة القسم، حفاظًا على أرواح المواطنين.

يذكر أن أحمد سلامة، وكيل نيابة باب الشعرية، بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أمر بحبس 3 متهمين بحيازة مواد مفرقعة "ألعاب نارية" دون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365