أب يحرر محضرا ضد ابنته وأولادها يتهمهم بالاستيلاء على ممتلكاته ببنها

حرر "يحيى ع م"، محضرا رقم 6 أحوال، بنقطة كفر الجزار، بناحية بطا مركز بنها، ضد ابنته "ن"، وابنيها الاثنين "محمد وإسلام"، بعد قيامهم بالاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه، وقطعة أرض تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه.

بدأت الواقعة بقيام المدعوة "ن"، باستضافة والدها المجنى عليه، الذى يبلغ من العمر 83 عاما، فى منزلها لمدة 4 شهور، من أجل الاستيلاء على ممتلكاته عن طريق الحيلة، واتفقت مع أولادها الاثنين "محمد وإسلام"، على استخدام العقاقير المخدرة "الترامادول" لتخدير المجنى عليه "يحيى" وبالفعل بدأ الجناة فى إعطائه المخدرات على مدار 4 شهور متواصلة حتى فقد الوعى، وفى اللحظة الحاسمة استغلوا حالة الغيبوبة التى تعرض لها "يحيى"، وقاموا بالحصول على توقيعه على عقود بيع قطعة أرض بـ"بنها" تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه، كما قامت ابنته بالحصول على مبلغ 750 ألف جنيه كاش، ثم قاموا بطرده خارج المنزل.