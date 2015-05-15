متهمين بخطف طفل فى الخانكة: عندما شعرنا بالملاحقة الأمنية تركناه بالشارع

أدلى المتهمون بخطف طفل بالخانكة لابتزاز والده وطلب فدية منه باعترافتهم أمام النيابة، حيث أكدوا أنهم خطفوا الطفل داخل سيارة سوزوكى ملك أحدهم، أثناء لعب الطفل فى الشارع، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على خطفه بقصد ابتزاز والده ماليا.

وأكد المتهمون أمام النيابة أنهم اتصلوا بوالد الطفل أكثر من مرة وطلبوا منه ١٠٠ ألف جنيه فدية، وطلبوا منه عدم إبلاغ الشرطة إلا أنه قام بإبلاغ مديرية الأمن، وقالوا لأنهم حينما شعروا بالملاحقة الأمنية تركوا الطفل بالشارع، لكنهم بعد ذلك سقطوا فى يد رجال الأمن.

ومن جانبها، أمرت نيابة الخانكة حبس المتهمين وهم "نباهى س ع" 29 سنة، و"ممدوح م خ" 29 سنة و"محمود ر ى" 32 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهم الخطف والسرقة بالإكراه والابتزاز وترويع الآمنين لهم.

وكان المقدم أحمد الخولى، رئيس مباحث مركز الخانكة، قد تلقى بلاغا من أشرف فؤاد عبد المجيد محمد 42 سنة ميكانيكى، باختفاء نجله " فؤاد " 4 سنوات من أمام منزله وتلقيه اتصال هاتفى يطلب منه فدية مالية مقابل عودته، مضيفا بعدم وجود خلافات بينه وبين أحد، ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، حيث تم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، والذى شكل فريق بحث ووضع خطة تهدف لتحديد الجناة وضبطهم وإعادة الطفل المختطف لأهليته، والتى توصلت إلى أن مرتكبى الواقعة كل من: "نباهى س.ع" 29 سنة عامل بمحل عصير ومقيم الإسماعيلية، "ممدوح م.خ" 29 سنة سائق ومقيم الجبل الأصفر، المحكوم عليه هارب فى قضية قسم المنيا ضرب، الحكم حبس أسبوعين وكفالة 100 جنيه، و"محمود ر.ى" 32 سنة فنى كاميرات بمدينة الإنتاج الإعلامى ومقيم ذات الناحية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين، وبحوزة المتهم الثانى الهاتف المحمول المستخدم فى ابتزاز والد الطفل، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا أنهم اتفقوا فيما بينهم على خطف الطفل بقصد ابتزاز والده ماليا، مستخدمين فى ذلك السيارة رقم (1731 ل ب)، ملك الثالث [تم ضبطها والتحفظ عليها]، وأضافوا أنهم عقب علمهم بالملاحقات الأمنية لهم تخلصوا من الطفل المختطف بتركه بإحدى الشوارع بمنطقة صفط اللبن - بولاق الدكرور بالجيزة، وباستكمال إجراءات البحث تبين أن الطفل عثر عليه أحد المواطنين ويدعى "محمد ع.م" 42، وظل يبحث عن أهليته حتى تم إعادته لإسرته.