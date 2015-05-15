داعش يسيطر على منطقة وتخوض معارك مع القوات العراقية غربى العراق

أعلن مصدر عسكرى عراقى مساء الخميس عن سيطرة تنظيم داعش على منطقة جبة بناحية البغدادى غربى الأنبار 118 كم غرب بغداد.

وقال المصدر لوكالة الانباء الالمانية، "ان داعش هاجم منطقة جبة من خلال تفجير 5 سيارات مفخخة وخاض اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية وأبناء العشائر وان الاشتباكات انتهت بانسحاب القوات الأمنية من المنطقة بالكامل ودخول مسلحى التنظيم الى المنطقة بعد وقوع ضحايا بشرية فى صفوف الطرفين".

وأضاف المصدر" أن داعش يقوم بمحاصرة الأهالى فى منطقة جبة ويمنع خروجهم من المنطقة فضلا على قيامه بمنع دخول المواد الغذائية والطبية والمياه الصالحة للشرب الى المنطقة".

وأوضح المصدر"أن القوات العسكرية بمساندة العشائر تخوض معارك عنيفة مع داعش فى منطقة المجمع السكنى فى ناحية البغدادى لدى محاولة التنظيم اقتحام المنطقة وأن القوات العسكرية بمساندة العشائر تخوض حاليا معارك عنيفة مع عناصر تنظيم داعش وتقف ندا بوجه هجماته".

>