أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داعش يسيطر على منطقة وتخوض معارك مع القوات العراقية غربى العراق

Google+ Print
داعش يسيطر على منطقة وتخوض معارك مع القوات العراقية غربى العراق داعش يسيطر على منطقة وتخوض معارك مع القوات العراقية غربى العراق
أعلن مصدر عسكرى عراقى مساء الخميس عن سيطرة تنظيم داعش على منطقة جبة بناحية البغدادى غربى الأنبار 118 كم غرب بغداد.

وقال المصدر لوكالة الانباء الالمانية، "ان داعش هاجم منطقة جبة من خلال تفجير 5 سيارات مفخخة وخاض اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية وأبناء العشائر وان الاشتباكات انتهت بانسحاب القوات الأمنية من المنطقة بالكامل ودخول مسلحى التنظيم الى المنطقة بعد وقوع ضحايا بشرية فى صفوف الطرفين".

وأضاف المصدر" أن داعش يقوم بمحاصرة الأهالى فى منطقة جبة ويمنع خروجهم من المنطقة فضلا على قيامه بمنع دخول المواد الغذائية والطبية والمياه الصالحة للشرب الى المنطقة".

وأوضح المصدر"أن القوات العسكرية بمساندة العشائر تخوض معارك عنيفة مع داعش فى منطقة المجمع السكنى فى ناحية البغدادى لدى محاولة التنظيم اقتحام المنطقة وأن القوات العسكرية بمساندة العشائر تخوض حاليا معارك عنيفة مع عناصر تنظيم داعش وتقف ندا بوجه هجماته".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365