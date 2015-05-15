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مسئولة أوروبية تتقدم لوزراء خارجية الناتو بموجز حول الأزمة فى ليبيا

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مسئولة أوروبية تتقدم لوزراء خارجية الناتو بموجز حول الأزمة فى ليبيا مسئولة أوروبية تتقدم لوزراء خارجية الناتو بموجز حول الأزمة فى ليبيا
أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجرينى، أنها ستتقدم لاجتماع وزراء خارجية الناتو بمدينة أنطاليا التركية بموجزً حول الأزمة فى ليبيا وأزمة الهجرة غير الشرعية فى البحر المتوسط.

وقالت موجرينى، فى تصرح صحفى نشر هنا اليوم، إننا فى الاتحاد الأوروبى ندرك أننا بحاجة إلى زيادة استجابتنا للازمات ولا يعنى ذلك بالضرورة اللجوء إلى الحل العسكرى مع عدم استبعاد التعاون العسكرى التام مع الحلف عند الحاجة.

وأشارت إلى الأهمية الكبيرة للتنسيق فى كافة المجالات بين الاتحاد وحلف شمال الأطلسى "الناتو" لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة التهديدات الجديدة.
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مصر 365