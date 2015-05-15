داعش يشن هجوماً على آثار تدمر

بيروت،عمان - رويترز

أفادت أنباء بأن مقاتلي تنظيم داعش يتقدمون صوب منطقة تسيطر عليها الحكومة السورية قرب واحد من المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي في سورية في إطار هجوم كبير بالمحافظات الوسطى يشنه التنظيم الذي دمر آثارا في العراق. وذكر مقاتلون من التنظيم تم الاتصال بهم عبر الإنترنت أن التنظيم يقصف قاعدة جوية قرب تدمر وهي واحة في الصحراء شمال شرقي دمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المتشددين اتخذوا مواقع خارج المدينة التي تصنفها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ضمن مواقع التراث العالمي بعد أن سيطروا على السخنة على بعد 75 كيلومترا إلى الشمال الشرقي منها يوم الأربعاء.