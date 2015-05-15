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موافقة خادم الحرمين بضم الدارسين على حسابهم في أميركا إلى البعثة

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موافقة خادم الحرمين بضم الدارسين على حسابهم في أميركا إلى البعثة موافقة خادم الحرمين بضم الدارسين على حسابهم في أميركا إلى البعثة

    صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بضم الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات الأميركية مكتملي الشروط، بالبعثة، وفق ضوابط واشتراطات الابتعاث، الذين بدؤوا الدراسة الأكاديمية، وتغطية تكاليف فصلين دراسيين مقبلين لدراسة اللغة لكل الطلاب والطالبات السعوديين الذين بدؤوا دراسة اللغة في الجامعات والمعاهد في الولايات المتحدة الأميركية.

من جانبه، رفع وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخّيل باسمه واسم الطلبة المبتعثين الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على اللفتة الأبوية الكريمة.

وأهاب د. الدخيل بالطلبة والطالبات المشمولين بهذا القرار وعددهم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة أن يستفيدوا من هذا العطاء السخي وأن يتسلحوا بالعلم النافع ويجتهدوا في تحصيلهم العلمي وأن يكونوا خير سفراء لخير بلد.

كما أعرب وزير التعليم عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي عهده حفظهم الله على ما يقدمونه من الدعم غير المحدود الذي يتلقاه التعليم في بلادنا ولأبناء وبنات هذا الوطن.

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