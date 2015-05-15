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مبروك: أزمة الجانب الأيمن أمام الإفريقي؟ روح الأهلي هي الحل

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مبروك: أزمة الجانب الأيمن أمام الإفريقي؟ روح الأهلي هي الحل مبروك: أزمة الجانب الأيمن أمام الإفريقي؟ روح الأهلي هي الحل

أكد فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي إن "روح الفريق" ستكون هي حل أزمة الجانب الأيمن أمام الإفريقي التونسي.

الأهلي يفقد باسم علي للإنذار الثالث. كذلك محمد هاني للإصابة وشريف عبد الفضيل لعدم وجوده في القائمة الإفريقية للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإفريقي التونسي في إطار ذهاب دور الـ16 الثاني من كأس الكونفدرالية.

وعن أزمة الجانب الأيمن. قال مبروك: "نعم. هي أزمة بسبب الغيابات".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "لكن روح الفريق ستكون هي الحل وستعوض الغيابات".

وأوضح مبروك بأنه سيضطر لتبديل مراكز اللاعبين لحل أزمة الجانب الأيمن أمام الإفريقي.

وتحدث مبروك عن مواجهة الإفريقي قائلا: "هم فريق قوي للغاية. ويظهر ذلك لاقترابهم من حسم الدوري التونسي".

ويحتل الإفريقي المركز الأول في الدوري التونسي برصيد 62 نقطة متفوقا على النجم الساحلي صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين ومتبقي جولة أخيرة.

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