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بالفيديو - شجار ودراما الدقيقة 95 في تعادل مثير بين المصري والمقاصة

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بالفيديو - شجار ودراما الدقيقة 95 في تعادل مثير بين المصري والمقاصة بالفيديو - شجار ودراما الدقيقة 95 في تعادل مثير بين المصري والمقاصة

دراما كبيرة ظهرت في ملعب الإسماعيلية وانتهت بتعادل إيجابي 1-1 بين المصري البورسعيدي ومصر المقاصة.

المصري واجه المقاصة في إطار الجولة الـ30 من الدوري المصري.

المقاصة تقدم أولا بهدف في الدقيقة 30 عن طريق لاعب المصري ويلسون اكاكيو بالخطأ في مرماه.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح أحمد داوود في تسجيل هدف التعادل للمصري.

شاهد أهداف المباراة

بالشوط الثاني الإثارة تواصلت وحرمت عارضة وقائم المقاصة تقدم المصري. بينما وقف محمد عواد حارس المصري أمام كل فرص المقاصة حتى من الركلات الثابتة.

وفي الدقيقة 96 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمقاصة بعد لمسة يد. ولكن المتألق عواد تصدى لركلة هاني سعيد ليحافظ على التعادل.

وبعد التصدي لركلة الجزاء مباشرة بدأ المصري هجمة سريعة إلا أن حكم اللقاء أنهى المباراة ليبدأ بعدها شجار بين الحكم وجهاز المصري واللاعبين.

واعترض لاعبو المصري والجهاز الفني على صافرة الحكم قبل أن تتدخل قوات الأمن للفصل بين الحكم والمعترضين.

شاهد - الركلة الضائعة وشجار الدقيقة الأخيرة في لقاء المصري والمقاصة

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فيديو اليوم السابع

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