إبراهيم سعيد عن حكاية جوزيه: هددت بتسجيل هدف في مرمى الأهلي إذا لم تعد النظارة

بعد حكاية مانويل جوزيه الساحر البرتغالي عن إبراهيم سعيد لاعب الأهلي الأسبق عندما دخل ملعب في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001 مرتديا نظارة. يروي اللاعب كواليس ما حدث في تلك الواقعة.

الساحر يحكي (5) – جوزيه لـ في الجول: عندما دخل إبراهيم سعيد الملعب بالنظارة

وقال إبراهيم سعيد بعدما نمى إلى علمه ما صرح به جوزيه لـFilGoal.com عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) إنه يتشرف بحديث المدرب البرتغالي عنه.

ووصف لاعب الأهلي الأسبق مدربه بأنه من أفضل المدربين الذين تعامل معهم. وركز على قول جوزيه: "حينما سمعت اسم إبراهيم سعيد علمت أن هناك مصيبة".

وأضاف سعيد "علاء عبد الصادق قال حينها إنه سيعتزل المهنة. في لاعب ينزل الملعب بنظارة؟"

وتابع "أخفوا عنّي النظارة وهددتهم إذا لم تظهر مرة أخرى سأسجل في مرماي".

واحتفل إبراهيم سعيد بالتتويج مرتديا نظارة بعد فوز الأهلي 4-1 على كايزر شيفز الجنوب إفريقي.