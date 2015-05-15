المصري: أخطاء التحكيم ضدنا متعمدة.. وسنهبط بسببهم

تعجب شريف شدوه عضو مجلس إدارة النادي المصري من الحكام التي تدير مباريات فريقه في الدوري المصري.

المصري تعادل أمام المقاصة في لقاء مثير شهد شجار في نهايته بين لاعبي المصري وحكم المباراة. (طالع التفاصيل)

وتحدث شدوه عقب نهاية المباراة قائلا: " هناك أخطاء متعمده تحدث في كل مباراة ضد فريقي".

وأضاف "ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ضدنا وفي اللقاء السابق ركلة جزاء صحيحة لنا ضد الزمالك لم تحتسب".

وأشار عضو مجلس إدارة المصري إن " مع استمرار هذا الظلم سنهبط إلى الدرجة الثانية".

ويحتل المصري المركز الـ12 برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن حرس الحدود صاحب المركز الـ16 الذي يهبط للدرجة الثانية مع أصحاب المراكز الـ17 والـ18 والـ19 والـ20.