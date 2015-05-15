في الجول ينشر .. نتائج اجتماع الزمالك مع الوزير بشأن ' أزمة الصحفيين '

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك إحترامه لكل الصحفيين خلال جلسة ودية جمعت كل أعضاء مجلس إدارة الزمالك بوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز.

وحضر كل أعضاء مجلس إدارة الزمالك باستثناء هاني زادة ورحاب أبو رجيله لسفرهما مع بعثة نادي الزمالك للكونجو.

وناقش الوزير مع مجلس الإدارة الأزمة المثارة حاليا بين مجلس إدارة الزمالك وبعض السادة الصحفيين المنتمين لرابطة النقاد الرياضيين.

وأوضح مجلس الزمالك إن الأزمة المثارة مفتعله "حيث إن العلاقة بين نادى الزمالك العريق كمؤسسة رياضية اجتماعية وتربوية وعموم السادة الصحفيين والصحفيات علاقة تتسم بالاحترام المتبادل بينهم، لان السادة الصحفيين هم من يغطون أخبار نادى الزمالك ، ونادى الزمالك يحتاج إلى ابرز كل المجهودات التي يبذلها مجلس الإدارة على المستوى الاجتماعي والرياضي والإنشائي.

وطالب الوزير إن تكون الخصومة محدودة بين نادى الزمالك وبين من يسئ من السادة الصحفيين لنادى الزمالك أو للمسئولين فيه وان يتم تطبيق اللائحة كما يتم تطبيقها على جميع السادة الأعضاء العاملين بالنادي، فلا احد فوق اللوائح والقواني.

ووافق مجلس الإدارة على ذلك وقرر ما يأتي .. وينشر FilGoal.com قرارت مجلس الإدارة.

أولا: أن يبدأ صفحة جديدة مع مجلس نقابة الصحفيين الممثل القانوني والحقيقي للنقابة ويرحب بأي مبادرة تؤكد الاحترام المتبادل بين مؤسسة نادى الزمالك العريق وبين نقابة الصحفيين العريقة.

ثانيا: إيقاف قرار الجمعية العمومية الصادر برفض عضويات السادة الصحفيين المستثناة طبقا للتفويض الصادر من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة ، إلا أن يتم اللقاء مع السيد وزير الشباب والرياضة بحضور نقيب الصحفيين يوم الأحد القادم.

ومجلس الإدارة على يقين إن هذه المشكلة سيتم حلها بعد أن يتفاهم السيد نقيب الصحفيين إبعاد هذه المشكلة وأنها مشكلة مفتعلة بعد أن يستمع وجه النظر الأخر التي غابت عنها.

وفى النهاية سنحتكم إلى السيد وزير الشباب والرياضة فيما يراه دون أن يكون تدخله تدخل حكومي.

ويؤكد مجلس إدارة نادى الزمالك احترمه للسيد الوزير وتقديره له ومحاولاته لحل تلك المشكلة بطريقة متحضرة ومحترمة.

وقد وعد مجلس الإدارة السيد الوزير بعدم الاستجابة لأي استفزازات بغرض إفشال المصالحة بين النادي وبين السادة الصحفيين ونقابتهم الممثل الشرعي الوحيد للسادة الصحفيين.

ويرحب نادى الزمالك بدخول السادة الصحفيين في أي وقت دون قيد أو شرط.