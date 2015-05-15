جامعة سطام تدفع ب١٢٥٤خريجًا لسوق العمل

الخرج - فادي المقرن

رعى مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج د.عبدالرحمن العاصمي مساء أمس الأول حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب الجامعة البالغ عددهم ١٢٥٤ خريجًا لسوق العمل، وذلك في قاعة القصر للاحتفالات والمؤتمرات بالخرج، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء كلياتها والعمادات المساندة.

واستهل الحفل بمسيرة للخريجين، ثم بدء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الطبيب الخريج عمر العصيمي، من كلية طب الأسنان كلمة الخريجين قدّم فيها شكره وشكر زملائه الخريجين لمدير الجامعة، الذي كان لهم أبًا كريمًا حريصًا على أبنائه، وحريصًا على لقائهم وعلاج شؤونهم ومشكلاتهم. عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن مسيرة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ثم ألقى مدير الجامعة كلمة رحّب فيها بالضيوف الكرام، وأوضح أن حفل التخرج يُعدّ مناسبة كبرى تدفع فيها الجامعة كوكبة من أبنائها إلى ساحات العمل والإنتاج، فهي تعني قطف الوطن الثمرةَ والغرسَ، وتابع قائلاً وعلى مستوى الجامعة فلا بد من الإشارة إلى لمسة وفاء مليكنا خادم الحرمين الملك سلمان حين سمّى الجامعة باسم أخيه ورفيق دربه الأمير سطام بن عبد العزيز -رحمه الله-، فنعم التسمية، ونعم الوفاء من سلمان الحزم والريادة. ووجه د. العاصمي خطابه للخريجين أنكم أبنائي ثمرة هذه الدولة حين رأت فيكم الركيزة الأساسية للوطن، ونظمه ومؤسساته، فحركة التطور الإنساني تؤكد أن تقدم الأمم ليس صدفة أو مفاجأة، بل تصنع بإرادة الله، ثم بسواعد الأقوياء، الذين يدأبون على العمل والإنتاج والبحث والتميز والتطوير بما يخدم العلم والوطن. وأشار إلى أن ما تشهده الجامعة من مشروعات وتطورات في البنية التحتية، في بناء كليات البنات، ومشروعات إسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب وما تشهده الجامعة من نقلة متميزة في الإعتماد الأكاديمي، واستقطاب الكفاءات التدريسية المتميزة، وسعي الجامعة لإتاحة الفرصة للطالبات للدراسة في كلية الصيدلة وإدارة الأعمال، وانطلاق الدراسات العليا في برنامجي الدراسات الإسلامية والإدارة التربوية، وكذلك تميز الجامعة في النشر العلمي، وتقديم الخدمات المجتمعية على المستوى الصحي بفتح العيادات الطبية، وتقديم الاستشارات التدريبية، والتقنية في الأعمال الإدارية.