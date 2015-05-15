‏285 ألف ريال قيمة مزاد لوحات السيارات بالجوف

الجوف - عبدالرحمن الحجاج

بمتابعة من مدير مرور منطقة الجوف العقيد محمد العتيبي اقيم مزاد على اللوحات المميزة في إدارة مرور منطقة الجوف يوم الاربعاء الماضي شملت خمسين لوحة مميزة بيعت جميعها بمبلغ اجمالي وصل إلى مئتي الف وخمسة وثمانين ريالاً، كانت أغلى لوحة بالمزاد"س م و 65" بيعت بمبلغ اثنين وعشرين الفا وخمسمائة ريال.

الجدير بالذكر ان اغلب رواد المزاد من فئة الشباب. المزاد حضره عدد كبير من جميع سكان المنطقة الشمالية.