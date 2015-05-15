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الفضلي يوقع عقد زراعة وري أشجار في جبل فيفا وبلغازي بجازان

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الفضلي يوقع عقد زراعة وري أشجار في جبل فيفا وبلغازي بجازان الفضلي يوقع عقد زراعة وري أشجار في جبل فيفا وبلغازي بجازان
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م. عبدالرحمن الفضلي خلال توقيعه العقد

الرياض - واس

    وقع وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مكتبه بالوزارة امس، عقد المرحلة الأولى لمشروع زراعة الأشجار في جبل فيفا وبلغازي بمنطقة جازان، مع إحدى الشركات المتخصصة، بقيمة إجمالية بلغت 20.500.000 ريال، ومدة تنفيذه 30 شهراً.

وتضمن المشروع تسوية وتهيئة الأراضي الزراعية في جبل فيفا وبلغازي بمنطقة جازان، وكذلك إنشاء وتمديد شبكات ري داخل المزارع، بهدف زراعة (200) ألف شجرة من محاصيل القهوة المحلية والمانجو والباباي والقشطة البلدي.

يأتي توقيع هذا العقد في سياق حرص الوزارة على تنمية منطقة جازان والمحافظة على المحاصيل ذات الميز النسبية التي تشتهر بها، والتي تسهم في تحسين ظروف صغار المزارعين الاقتصادية والاجتماعية وفق أهداف وزارة الزراعة للتنمية الريفية.

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