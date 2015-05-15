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شعبان عبد الرحيم ينتقد طوني خليفة وريهام سعيد بأغنية

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شعبان عبد الرحيم ينتقد طوني خليفة وريهام سعيد بأغنية شعبان عبد الرحيم ينتقد طوني خليفة وريهام سعيد بأغنية

الجمعة 15-05-2015 00:30

انتقد المغنّي الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم ،المعروف ب ـ"شعبولا" أوضاع الإعلام المصري، في آخر كليب طرحه أمس، وهو "أبطال الإعلام". حيث انتقد عدداً من برامج "التوك شو" المعروضة حاليّاً في ، والتي يركّز معظمها على الحديث عن الجنس والعفاريت والشاذّين جنسيّاً...

وتطرّق في الفيديو كليب ،الذي تضمّن مشاهد من هذه البرامج، إلى انتقاد برنامج "أسرارمن تحت الكوبري" الذي يقدّمه الإعلامي اللبناني طوني خليفة، كما انتقد برنامج "صبايا الخير" للإعلاميّة المصريّة ريهام سعيد، وغيرهما من البرامج التي وصفها شعبولا في الأغنية، التي كتبها إسلام خليل، بأنها تشوّه مصر.

 

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