شمس تطلق أغنية خاصة بنادي "النصر" والشعب السعودي يثني على مبادرتها

أطلقت الفنانة الكويتية شمس أغنية خاصة بنادي "النصر" السعودي الذي تشجعه دائماً.

وتتميز الأغنية بروح الشبابية، عبرت شمس من خلالها عن دعمها للنادي وأشادت به وبأداء أعضائه، معتبرة أن النادي قريب جداً من نيل الكأس، واصفةً إياه بالزلزال والمارد، وأنه إسم على مسمّى، مؤكدةً على أن أي فريق يواجه النصر سيكون خسراناً.

بدوره، عبر مشجعو نادي "النصر" خصوصاً السعوديين عن حبهم لشمس وإعجابهم بالأغنية وبمبادرتها، وأرسلوا لها العديد من التغريدات الشاكرة عبر حسابها الخاص في موقع "تويتر"، فكتب أحدهم: "جماهير العالمي يقدرون ما تقومين به من أجل النصر فشكراً لك من القلب يا أحلى وأجمل وأرق فنانة"، ووصف أحدهم شمس بالبطلة وكتب لها:"بطلة يا شموسة بكرة بإذن الله أحلى إحتفال عليها"، واعتبروا أن شمس أبدعت بهذه الأغنية: "أغنية جميلة جداً ياعالمية دائماً مبدعة وإلى الأمام تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح"، وأثنوا على صوت وأداء شمس خلال الأغنية.

يذكر أن شمس من أبرز المشجعين لنادي "النصر"، وتدعمه دائماً من خلال تغريداتها، كما سبق وغنت له أغنية "متصدر لا تكلمني"، وقررت هذه المرة أن تطلق أغنية خاصة له، إذ اعتبر أحدهم أن شمس وجهها خير على النادي وكتب لها: "شمس وجه خير على نادي النصر وجمهوره فمنذ أن غنت "متصدر لاتكلمني" حصل على أول بطولة بعد سنوات طويلة والأن البطولة الثانية".

استمعوا لأغنية شمس الخاصة بنادي "النصر"

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