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بالفيديو: متسابقة تونسيّة تحصل على لقب"نجمة العرب"

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بالفيديو: متسابقة تونسيّة تحصل على لقب"نجمة العرب" بالفيديو: متسابقة تونسيّة تحصل على لقب"نجمة العرب"

الجمعة 15-05-2015 02:21

حصلت أمس المتسابقة التونسيّة فرجينية بن حمزة على لقب"نجمة العرب" في برنامج "نجمة العرب"، الذي ترأس لجنة تحكيمه النجمة المصرية نبيلة عبيد. ومن المزمع أن تبدأ المشتركة قريباً في التحضير لفيلم سينمائي من إنتاج "روتانا".

وكان التنافس النهائي في آخرالحلقات انحصر ما بين التونسية فرجينية، والمصرية سيف النصر، واللبنانية ماري سعد الله، لينتهي البرنامج بفوز فرجينية وحصولها على اللقب ، وتسلّمها من نبيلة عبيد جائزة البرنامج.

وكان قد بدأ عرض البرنامج منذ أشهر طويلة ، وتعرّض للعديد من الانتقادات، إذ اعتبر البعض أنّه لا يستحق أن يحمل صفة اكتشاف المواهب، لافتقاده إلى عناصر الإبهار، حتى أنه وصل الأمر بالكثيرين إلى وصفه بأنّه يشبه المسرح المدرسي ، معتبرين أنّه من معالم فشل البرنامج عدم وجود أية إعلانات تجارية أثناء عرضه ، خصوصاً وأنّ نسبة الإعلانات مرتبطة بنسبة المشاهدة ، ما يدلّ على عدم وجود نسب مشاهدة عالية للبرنامج، الذي حاولت نبيلة عبيد من خلاله العودة إلى الأضواء من جديد، دون أي مراعاة لمشوارها الفني الكبير وأفلامها العظيمة التي قدّمتها على مدار سنوات عمرها، والتي تعدّ من أهم 100 فيلم في السينما المصرية.
يشار إلى أنّه نسبت مؤخراً تصريحات على لسان نبيلة عبيد تؤكد فيها إنّها لن تكرّر تجربة البرنامج مرّة أخرى، لأنّها كانت تتوق إلى نجاح مضاعف، وهذا ما لم يحدث.

 

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