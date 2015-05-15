تعميد "شباب البومب 4" من التلفزيون كونه كان الأنجح رمضان الماضي

شارك الفنان الكوميدي المصري وائل علاء في بطولة إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الشبابي السعودي "شباب البومب" في جزئه الرابع الذي سيعرض على شاشة القناة "الأولى" في التلفزيون السعودي رمضان المقبل.

وفي أجواء من المحبة والود والقفشات الكوميدية، دارت الحلقة التي قام ببطولتها وائل وهي بعنوان "أم الدنيا" بمشاركة الفنانين السعوديين فيصل العيسى، وشعيفان محمد، ومهند الجميلي، وتم تصويرها في القاهرة مؤخراً.

ويسعى القائمون على العمل إلى تطويره سواء من ناحية الأفكار الشبابية التي يقدمها المسلسل أو من ناحية تقديم صورة سينمائية بجودة عالية من خلال طاقم تقني مصري، وفي هذا العام سيغلّف العمل بلمسة مصرية وصبغة عربية من خلال مشاركة النجوم المصريين حسن حسني وعصام كاريكا ووائل علاء في بطولة بعض الحلقات.

كما أن "شباب البومب 4" يحمل تجديد في التناول الدرامي ويقدم القضايا التي تخدم الشباب بأسلوب طرح جديد عبر أفكار فانتازيا وأكشن ورعب ورياضة بجانب الكوميديا والتراجيديا، ويتناول قضايا شبابية ويطرح العديد من المشاكل الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية والترفيهية والأكشن والرياضية.ن

ورغم أن تعاميد التلفزيون السعودي كانت قليلة جداً هذا العام، إلا أن "شباب البومب" استمر تعميده للموسم الرابع على التوالي، خصوصاً وأنه كان العمل الأنجح على مستوى جمهوره المستهدف من الشباب السعودي رمضان الماضي وسط فشل النجوم الكبار، بجانب تكلفته الإنتاجية البسيطة.

والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم كلاً من: عبد العزيز الفريحي، وسامي مزيد، وعبدالله الوليدي، ومحمد الفهادي، ومحمد الغزي، ومعن الدريهم، ونادر الذيابي وروبي، وإنتاج فيصل العيسى، وإخراج ماجد الربيعان، وبطولة كل من: فيصل العيسى، وشعيفان محمد، وعبد العزيز الفريحي، ومهند الجميلي، بمشاركة النجوم المصريين حسن حسني وعصام كاريكا ووائل علاء، وعدد من نجوم السعودية، ومنهم: خالد سامي، وعلي إبراهيم، ومرزوق الغامدي، ومحمد الكنهل، وعلي المدفع، وحمد المزيني، وسلمان المقيطيب، وعبد الرحمن الرقراق، وبعض نجوم وسائل التواصل الاجتماعي.

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