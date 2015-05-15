أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تعميد "شباب البومب 4" من التلفزيون كونه كان الأنجح رمضان الماضي

Google+ Print
تعميد "شباب البومب 4" من التلفزيون كونه كان الأنجح رمضان الماضي تعميد "شباب البومب 4" من التلفزيون كونه كان الأنجح رمضان الماضي

الجمعة 15-05-2015 02:52

شارك الفنان الكوميدي المصري وائل علاء في بطولة إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الشبابي السعودي "شباب البومب" في جزئه الرابع الذي سيعرض على شاشة القناة "الأولى" في التلفزيون السعودي رمضان المقبل.

وفي أجواء من المحبة والود والقفشات الكوميدية، دارت الحلقة التي قام ببطولتها وائل وهي بعنوان "أم الدنيا" بمشاركة الفنانين السعوديين فيصل العيسى، وشعيفان محمد، ومهند الجميلي، وتم تصويرها في القاهرة مؤخراً.

ويسعى القائمون على العمل إلى تطويره سواء من ناحية الأفكار الشبابية التي يقدمها المسلسل أو من ناحية تقديم صورة سينمائية بجودة عالية من خلال طاقم تقني مصري، وفي هذا العام سيغلّف العمل بلمسة مصرية وصبغة عربية من خلال مشاركة النجوم المصريين حسن حسني وعصام كاريكا ووائل علاء في بطولة بعض الحلقات.

كما أن "شباب البومب 4" يحمل تجديد في التناول الدرامي ويقدم القضايا التي تخدم الشباب بأسلوب طرح جديد عبر أفكار فانتازيا وأكشن ورعب ورياضة بجانب الكوميديا والتراجيديا، ويتناول قضايا شبابية ويطرح العديد من المشاكل الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية والترفيهية والأكشن والرياضية.ن

ورغم أن تعاميد التلفزيون السعودي كانت قليلة جداً هذا العام، إلا أن "شباب البومب" استمر تعميده للموسم الرابع على التوالي، خصوصاً وأنه كان العمل الأنجح على مستوى جمهوره المستهدف من الشباب السعودي رمضان الماضي وسط فشل النجوم الكبار، بجانب تكلفته الإنتاجية البسيطة.

والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم كلاً من: عبد العزيز الفريحي، وسامي مزيد، وعبدالله الوليدي، ومحمد الفهادي، ومحمد الغزي، ومعن الدريهم، ونادر الذيابي وروبي، وإنتاج فيصل العيسى، وإخراج ماجد الربيعان، وبطولة كل من: فيصل العيسى، وشعيفان محمد، وعبد العزيز الفريحي، ومهند الجميلي، بمشاركة النجوم المصريين حسن حسني وعصام كاريكا ووائل علاء، وعدد من نجوم ، ومنهم: خالد سامي، وعلي إبراهيم، ومرزوق الغامدي، ومحمد الكنهل، وعلي المدفع، وحمد المزيني، وسلمان المقيطيب، وعبد الرحمن الرقراق، وبعض نجوم وسائل التواصل الاجتماعي.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل