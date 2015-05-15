ضبط 400 كيلو سماد يوريا مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 400 كيلو سماد يوريا مدعم غير مصرح بتداولها إلا من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعية قبل بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، و26 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر محظور تداولها وغير مسجلة بوزارة الزراعة داخل محل مبيدات زراعية بقرية شبشير الحصة مركز طنطا.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "ج.ا.ح" 50 سنة صاحب محل مبيدات زراعيه بقرية شبيشر الحصة مركز طنطا بتجميع كمية من المبيدات الزراعية غير المسجلة بوزارة الزراعة وغير المصرح بتداولها بالأسواق لخطورتها على الصحة العامة، وقيام المتهم بتجميع كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة غير المصرح بتداولها إلا من خلال بنوك التنمية والائتمان الزراعى بقصد إعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء.

وبتقنيين الإجراءات استهدف ضباط الإدارة المحل وضبطوا 26 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر ومحظور تداولها وغير مسجلة بوزارة الزراعة، 8 أجوالة أسمدة مدعمة "يوريا" زنة الجوال 50 كيلو جراما غير مصرح بتداولها إلا من خلال بنوك التنمية والائتمان الزراعى بإجمال وزن 400 كيلو جرام أسمدة مدعمة، و26 عبوة مبيدات زراعية.

وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات ولم يقدم أى مستندات تفيد مصدر تلك الكمية، وتحرر المحضر 15309 جنح مركز طنطا، وقام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.