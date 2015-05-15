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ضبط 6600 لتر ماء "ردياتير" مغشوشة بمصنع بدون ترخيص فى المحلة

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ضبط 6600 لتر ماء "ردياتير" مغشوشة بمصنع بدون ترخيص فى المحلة ضبط 6600 لتر ماء "ردياتير" مغشوشة بمصنع بدون ترخيص فى المحلة
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة وسمنود من ضبط 6600 لتر ماء ردياتير مغشوشة مصنوعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص بقرية سندسيس مركز المحلة.

وكانت معلومات قد وردت للنقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام "ا.م.ح" 46 سنة تاجر مقيم بقرية سندسيس مركز المحلة بإنشاء مصنع غير مرخص جهزه بالأدوات اللازمة لغش ماء الردياتير، الذى يقوم بتصنيعه من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجارية وهمية وبيعها للجمهور رغم علمه بكونها مغشوشة.

وبتقنيين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط 400 عبوة ماء ردياتير سعة العبوة 5 لترات مدون عليها جامبو السعودى معدة للبيع، و600 عبوة ماء ردياتير سعة العبوة 4 لترات مدون عليها جامبو السعودى معدة للبيع، و1200 عبوة مانع الصدا سعة العبوة 1 لتر معده للبيع، وتانك معبأ ماء ردياتير سعة 1000 لتر بدون بيانات معده للتعبئة، بإجمالى 6600 لتر.

وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وتحرر المحضر 22034 جنح مركز المحلة، وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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