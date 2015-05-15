ضبط 7092 صاروخًا وألعاب نارية داخل محل بقالة بمركز المحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود من ضبط 7092 صاروخًا وألعاب نارية محدث للصوت والشرر داخل محل بقالة بقرية ميت السراج مركز المحلة، لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال.

كانت معلومات قد وردت للرائد حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، بقيام "ع.م.ا"، 48 سنة، صاحب محل بقاله بقرية ميت السراج مركز المحلة، بتجميع كميات من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها، لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة النقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، وباستهداف المحل تم ضبط 7092 صاروخًا وألعاب نارية البعض منها متعدد الطلقات، والبعض الآخر محدث للصوت والشرر.

وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، فتحرر المحضر 22446 جنح مركز المحلة، وقام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، وتولت النيابة التحقيق.