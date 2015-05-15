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إخلاء سبيل روسية بعد اتهامها باستقطاب راغبى المتعة عبر الإنترنت بالمعادى

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إخلاء سبيل روسية بعد اتهامها باستقطاب راغبى المتعة عبر الإنترنت بالمعادى إخلاء سبيل روسية بعد اتهامها باستقطاب راغبى المتعة عبر الإنترنت بالمعادى
أخلت نيابة المعادى سبيل روسية الجنسية بكفالة 2000 جنيه، كما أخلت سبيل حارس عقار بكفالة 500 جنيه لاتهام الأولى باستقطاب راغبى المتعة من خلال الإنترنت وممارسة الرذيلة معهم مقابل حصولها على مبالغ مالية وتسهيل حارس العقار لها استقطاب الرجال، وأنكر المتهمان ما نسب إليهما، فأمرت النيابة بإخلاء سبيلهما.

كان ضباط مباحث الآداب قد ألقوا القبض على المتهمة لاتهامها بإدارة موقع إباحى بشبكة الإنترنت واستقطاب راغبى المتعة لممارسة الرذيلة معها، وبإعداد كمين لها تم ضبطها كما تم ضبط حارس العقار الذى تقيم به لاتهامه بمساعدتها فى استقطاب راغبى المتعة.

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مصر 365

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