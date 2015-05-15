بالصور..شرطة النقل تشن حملة لإزالة مواقف السيارات والباعة الجائلين بمحطة المظلات

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة أمنية موسعة استهدفت الباعة الجائلين والمواقف العشوائية وجميع المخالفات المتواجدة بمدخل محطة المظلات بهدف تحقيق التواجد الأمنى الفعال والمؤثر وتحقيق شعور الأمن الإيجابى لدى المواطنين، والقضاء على كل الظواهر السلبية التى من شأنها تعكير حركة سير المواطنين.

ونجحت الحملات التى تمت بإشراف اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات فى إزالة كل الإشغالات المتمثلة فى إزالة العديد من الأكشاك الخاصة بتناول المأكولات والمشروبات وبائعى الفاكهة وغيرهم، وإزالة الموقف العشوائية لسيارات الأجرة والتوك توك المتواجد أمام البوابة الرئيسية للمحطة.

كما تم التنسيق مع إدارة مترو الأنفاق والذين قاموا بإرسال مهندسين لرفع المقاسات أمام المحطة لعمل بوابة حديدية كبيرة داخل حرم المترو وحواجز حديدية لمنع إقامة أى مواقف عشوائية أخرى أمام المحطة.



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جانب من الإشغلات قبل إزلاتها



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جانب من الإشغلات قبل إزلاتها



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الباعة الجائلين أثناء عملية الإزالة



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رجال المرور أثناء التمهيد للإزالة



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رجال المرور أثناء التمهيد للإزالة



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أعمال الإزالة بالقرب من مترو الأنفاق



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رجال المرور أثناء الحديث مع المواطنين



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أحد رجال الشرطة يستمع لشكاوى المواطنين