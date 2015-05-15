إصابة 3 أفراد فى حريق سيارتى ترحيلات الشرطة بالمنوفية

أكد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف بالمنوفية، أن الحريق الذى نشب بسيارتى ترحيلات خلف مبنى إدارة المرور بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نتج عنه إصابة ثلاثة أفراد بحالات اختناق؛ وهم دنيا أبو المجد محمود، 21 عامًا، ومحمود محمد إبراهيم، 35 عامًا، وسلوى محمد جابر أبو العلا، 22 عامًا، وتم نقلهم فى 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وأضاف مدير هيئة الإسعاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، أنه تم علاج حالة رابعة داخل سيارة الإسعاف.

وكانت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد شهدت منذ قليل، احتراق سيارتى ترحيلات خلف مبنى إدارة المرور.

- السيطرة على حريق فى سيارتين ترحيلات بالمنوفية