أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكومة المغربية تصادق على اتفاقية أمنية مع دولة الإمارات

Google+ Print
الحكومة المغربية تصادق على اتفاقية أمنية مع دولة الإمارات الحكومة المغربية تصادق على اتفاقية أمنية مع دولة الإمارات
صادقت المغربية خلال جلستها التى عقدتها اليوم الخميس على اتفاقية أمنية مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدى لمختلف الجرائم ، وخاصة المتعلقة بالإرهاب والإتجار فى البشر.

وطبقا للحكومة المغربية ، فإن التوقيع على الاتفاقية يأتى تأكيدا على أواصر الصداقة وتعميق وتطوير التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة ، والتعاون ضمن حفظ الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته.

وتنص الاتفاقية على محاربة الجرائم المرتبطة بـ" الدعارة الإباحية " والجرائم الماسة بالأشخاص ، والتصدى لكافة الأنشطة المرتبطة بالإرهاب ، والجرائم المتعلقة به ، بما فى ذلك الدعم والتمويل ، وتبادل المعلومات حول المنظمات الإرهابية والأنشطة التى تقوم بها وأساليبها ، والتحقيقات التى تهم الطرفين فى هذا المجال ، وتشرف على كافة أوجه التعاون بين البلدين كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطنى عن الجانب المغربى ، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ..الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بالإضافة إلى جهاز أمن الدولة.

وتنص أيضا الاتفاقية على ضرورة التعاون بين البلدين فى التصدى لجرائم تزييف وترويج العملات وتزوير الوثائق الرسمية والمستندات والأوراق المالية ، ومواجهة سرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية والأعمال الفنية والإتجار غير المشروع فيها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة