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رئيس الحكومة المغربية يستقبل رئيسة مجلس الاتحاد البرلمانى الروسى

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رئيس الحكومة المغربية يستقبل رئيسة مجلس الاتحاد البرلمانى الروسى رئيس الحكومة المغربية يستقبل رئيسة مجلس الاتحاد البرلمانى الروسى
استقبل رئيس المغربية عبد الإله بن كيران مساء الخميس رئيسة مجلس الاتحاد البرلمانى الروسى فالتينا ماتفينكو التى تزور المغرب حاليا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت فالتينا عقب اللقاء أن هناك توافقا فى العديد من القضايا التى نوقشت، مؤكدة موقف موسكو الثابت بالنسبة لقضية الصحراء، والذى يتمثل فى ضرورة التسوية السياسية والالتزام بالقرارات الدولية.

أبدت فالتينا سعادتها بزيارة المغرب، واصفة المباحثات بأنها كانت بناءة وإيجابية.
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مصر 365

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