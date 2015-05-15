السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 4 قطارات جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح

تبدأ هيئة السكك الحديدية ابتداء من اليوم الجمعة فى تشغيل 4 قطارات جديدة ذهابا وعودة، بعربات مكيفة ومميزة بين القاهرة ومرسى مطروح، على أن يتم تشغيلها خلال فصل الصيف فقط لخدمة المصطفين.

وقال مصدر مسئول بالهيئة، إن القطارات الـ4 التى ستعمل بدءًا من اليوم بمعدل رحلتين ذهابا وأخريين عودة، تقومان من محطة مصر بالقاهرة الساعة 5.45 صباحا و5.30 مساءً متوجهتان إلى مطروح، ليصل بذلك عدد القطارات العاملة بين القاهرة ومرسى مطروح إلى 6 قطارات.

- السكة الحديد ترد على معاقبة مفجر قضية التلاعب بالخردة وبيع سولار القطارات