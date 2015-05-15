شخصيات في أم القيوين: محمد بن راشد يطوع مواقع التواصل

أشادت الفعاليات في أم القيوين بالتواصل الفعال لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مؤكدين أن سموه طوع هذه المواقع لتصبح أداة للتنمية والبناء، وقوة للخير والعطاء، ومنصة للفكر والإبداع.

وقال سلطان بن راشد الخرجي المستشار بوزارة الصحة إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أشعل مواقع التواصل الاجتماعي عبر مواقعه المختلفة، وذلك من خلال متابعة الملايين لتلك المواقع حتى يستفيدوا منها وينهلوا من معينها.

وأضاف عبيد طويرش مدير بلدية أم القيوين بالإنابة أن هناك مسؤولين ومديري دوائر يتابعون مواقع التواصل الحديثة لصاحب السمو نائب رئيس الدولة حتى يستفيدوا منها ويهتدوا بها في وضع الخطط والاستراتيجيات.

وأوضح عبدالله بوعصيبة مدير المركز الثقافي في أم القيوين أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً منذ فترة طويلة في تطبيق البرامج الإلكترونية، وأن الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رعاه الله، تصب في مصلحة المتعاملين مع كافة الدوائر في الإمارات من المواطنين.

وأكد عبدالله قنزول مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في أم القيوين أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمل على تأهيل القيادات الحكومية الاتحادية حتى أصبحت تضم كفاءات مؤهلة على صعيد الوزارات وعلى صعيد القوى البشرية.