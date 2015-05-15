أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شخصيات في أم القيوين: محمد بن راشد يطوع مواقع التواصل

Google+ Print
شخصيات في أم القيوين: محمد بن راشد يطوع مواقع التواصل شخصيات في أم القيوين: محمد بن راشد يطوع مواقع التواصل

أشادت الفعاليات في أم القيوين بالتواصل الفعال لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مؤكدين أن سموه طوع هذه المواقع لتصبح أداة للتنمية والبناء، وقوة للخير والعطاء، ومنصة للفكر والإبداع.

وقال سلطان بن راشد الخرجي المستشار بوزارة الصحة إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أشعل مواقع التواصل الاجتماعي عبر مواقعه المختلفة، وذلك من خلال متابعة الملايين لتلك المواقع حتى يستفيدوا منها وينهلوا من معينها.

وأضاف عبيد طويرش مدير بلدية أم القيوين بالإنابة أن هناك مسؤولين ومديري دوائر يتابعون مواقع التواصل الحديثة لصاحب السمو نائب رئيس الدولة حتى يستفيدوا منها ويهتدوا بها في وضع الخطط والاستراتيجيات.

وأوضح عبدالله بوعصيبة مدير المركز الثقافي في أم القيوين أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً منذ فترة طويلة في تطبيق البرامج الإلكترونية، وأن الذكية التي أطلقها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رعاه الله، تصب في مصلحة المتعاملين مع كافة الدوائر في الإمارات من المواطنين.

وأكد عبدالله قنزول مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في أم القيوين أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمل على تأهيل القيادات الحكومية الاتحادية حتى أصبحت تضم كفاءات مؤهلة على صعيد الوزارات وعلى صعيد القوى البشرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة