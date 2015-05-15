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جولة تفقدية لمحافظ السويس بالطرق الجديدة بحى عتاقة

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قام اللواء العربى السروى السروى محافظ السويس يرافقه المهندسة منى السويفى مدير عام مديرية الطرق والنقل بجولة لحى عتاقة لتفقد طريق الإعلامى محمود الشرقاوى، الذى يربط مدينة الشهداء بمنطقة الأنابيب وعرب الدبور.

وأشار بيان صادر من الديوان العام إلى أن المحافظ تفقد الطريق الجديد الذى سيتم أنشاؤه، والذى أطلق عليه طريق عبد الرحمن الأبنودى لربط شارع محمود الشرقاوى بمدينة الملك عبد الله والمستشار عدلى منصور وطريق محمد حمام بالمدن الجديدة بمدينة التوفيق بحى عتاقة للتسهيل على المواطنين فى حركة التنقل بين المدن الجديدة.

المحافظ ومدير مديرية الطرق -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ ومدير مديرية الطرق

جانب من الطرق الصحراوية التى يتم تطويرها -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الطرق الصحراوية التى يتم تطويرها

الطرق المطورة -اليوم السابع -5 -2015
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الطرق المطورة

جانب من الجولة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الجولة


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