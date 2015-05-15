بالصور.. محافظ السويس والقيادات يحتفلون بذكرى معجزة الإسراء والمعراج

أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة السويس مساء أمس احتفالية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد سيدى عبد الله الغريب بحى السويس، حضرها اللواء العربى السروى محافظ السويس واللواء طارق هلال رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى واللواء على ماهر نائب مدير أمن السويس والقنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس المستشار أحمد المحمدى والمهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة، ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء وأساتذة جامعة السويس ولفيف من الشعبيين والتنفيذيين.

بدأ الحفل بآيات بينات من القرآن الكريم للشيخ إبراهيم محمد أبو العز، وألقى الدكتور كمال بربرى مدير عام الأوقاف بالسويس كلمة عن الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج مشيرا إلى الظروف التى سبقت معجزة الإسراء والمعراج.

وقال مدير عام الأوقاف إن ذكرى الإسراء والمعراج تلك المعجزة الإلهية والمنحة الربانية جاءت لتثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم خير البرية إيمانا ويقينا بما يدعو إليه من حق لمواجهة المحن والشدائد بعد وفاة زوجته السيدة خديجة وعمه أبى طالب ورحلته إلى الطائف التى لاقى فيها من الاستهزاء والأذى ما أدمى جسده الشريف، فتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، فاستجاب الله له وفرج كربه ونصره على أعدائه.

وفى نهاية كلمته دعا مدير عام الأوقاف بأن ينصر الله تعالى بلدنا الغالية مصر ويحفظها من كل سوء وان تتوحد الأمة العربية والإسلامية وتنعم بالاستقرار والأمن والأمان.

واختتم الحفل بابتهالات دينية وتواشيح للشيخ منير سلامة إسماعيل مؤذن مسجد سيدى عبد الله الغريب.



>

محافظ السويس والقيادات التنفيذية



>

جانب من الشعائر



>

جانب من الشعائر بالمسجد بحضور المحافظ



>

الاحتفال بالإسراء والمعراج



>

الاحتفال بالمسجد



>

جانب من الشعائر والصلاة