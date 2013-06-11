"الإنقاذ البحرى" تطالب بعقد دورات للسائقين لكيفية التعامل مع السياح

طالبت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة مدير أمن البحر الأحمر بالموافقة على عقد دورات تثقيفية لسائقى الأجرة بالمحافظة مجانا كتبرع من الجمعية للمحافظة وتكون الدورة مستمرة بصفة دائمة حتى لا تعطل سير العمل للسائقين وتتسبب فى التأثير على دخولهم اليومية مدة الدورة لمدة أسبوعين متقطعين طبقا لظروف السائق.

وأكد الدكتور حسن فؤاد الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر أن الجمعية طالبت مديرية الأمن بالموافقة على عقد هذه الدورات بهدف مساهمة المجتمع المدنى، مؤكدا أن الدورة حول كيفية التعامل مع الراكب والسائح باللغة الإنجليزية كدورة سريعة مبسطة، مما يظهر السائق بمظهر مشرف أمام الزوار، ويكون مظهر مصر مشرف لنا جمعيا وأيضا حرصت الجمعية على دعم رجالكم بتقديم النصح للسائقين للتعاون التام مع رجل الشرطة حتى نحافظ على الأمن للجميع.

وأشار الطيب أن هذا المقترح تقدم به اثنين من الضباط المؤهلين للمشاركة فى الدورات لإعطاء محاضرات بالتعاون مع الجمعية وعلى أن تكون الدورة فى مبنى مركز الإعلام أمام مدرية الأمن.