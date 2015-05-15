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مكياج أقل من عادي لنجمات مهرجان كان 2015

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مكياج أقل من عادي لنجمات مهرجان كان 2015 مكياج أقل من عادي لنجمات مهرجان كان 2015

الخميس 14-05-2015 20:21

تألقت النجمات ليلة أمس ككل عام في مهرجان كان. حيث سيطرت الإطلالة الطبيعية عليهن من حيث المكياج وتسريحات الشعر. وقد رجح البعض أن هذا السبب يعود لإهتمامهن الأكبر بفساتين المهرجان، ومن ناحية أخرى يعتبر الجمال الطبيعي هو الموضة الأبرز لهذا العام.
فشاهدنا النجمات بمكياج خفيف لا يذكر من بشرة صافية مع إشراقة واضحة وأحمر شفاه تراوح بين الألوان الطبيعية وعكسها تماما كما لوبيتا وسيينا ميلر. أما أليس تاغليوني فقد اعتبر مكياجها باهتاً جداً وناتلي بورتمان نفس الموضوع. أما جوليان مور فقد اعتمدت الظلال السموكي القوي.
وبالنسبة الى التسريحات فتراوحت بين الشعر المرفوع والمفرود على طريقة الويفي.
شاهدي الصور وشاركينا رأيك.

 

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سيدتي

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