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كيم كردشيان تتزوج مجدداً في باريس.. وهذه حقيقة حملها بـ "صبي"

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الخميس 14-05-2015 23:06

يبدو أن النجمين العالميين Kim Kardashian و Kanye West لن يحتفلا خلال الأيام القليلة المقبلة بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما فقط، بل ستكون الفرحة مضاعفة، حيث أن بعض المصادر كشفت خبر حمل Kim بطفلهما الثاني، بعد محاولات عديدة من الزوجين.

وقد ذكرت صحيفة lifeandstyle أن Kardashian البالغة من العمر 34 حامل منذ أشهر، وجنس المولو هو "صبي".

بعد إنتشار هذا الخبر في العديد من المواقع العالمية، وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، لم يعلق أحد الطرفين عليه، ولم يؤكدا مدى صحته، مما يعني أنه مازال في إطار الشائعات التي قد لا تمت للواقع بصلة.

 

أما عن الإحتفال الذي يخططان لإقامته بمناسبة مرور العام الأول على زواجهما، فقد كشفت صحيفة US Weekly أنهما ينويان تبادل عهود الزواج مجدداً في العاصمة الفرنسية باريس، من دون الإعلان عن أية تفاصيل إضافية حتى الساعة.


يشار إلى أن Kim Kardashian تختلق فكرة صعوبة حملها مجدداً، لأنها لا تريد إفساد جسدها مجدداً، إلا إلى أنها تعمل جاهدة لإنجاب شقيق أو شقيقة لابنتها.

وفي الآونة الأخيرة بدأ أمل Kim بالإنجاب ينحسر شيئاً فشيئاً، إذ بدت خلال تصويرها برنامج " Keeping Up with the Kardashians" حزينة جداً ومنهارة بعد أن أكد لها الطبيب أنّها عرضة لاستئصال رحمها إذا أنجبت مرة أخرى.

 

 

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