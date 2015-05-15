مؤتمر الجمعية المصرية للتجميل يعلن تقنية لعلاج الصلع بـ"خوذة على الرأس"

أكد الدكتور عمر عزام، أستاذ الأمراض الجلدية والليزر بطب قصر العينى سكرتير عام الجمعية والمؤتمر، خلال انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية الأفرو آسيوية للتجميل وليزر الجلد، المنعقد حاليا فى القاهرة، أن المؤتمر هذا العام يشهد ظهور العديد من التقنيات والعلاجات التجميلية المختلفة الحديثة لأول مرة يتم عرضها فى المؤتمر، حيث إن هناك تقنية جديدة مثل تقنية استخدام الليزر LLLT وهى تقنية العلاج بالليزر والمصادر الضوئية المنخفضة الموجة "آى – جرو" وهو ضوء ليزر يستخدم فى تحفيز بويصلات الشعر للنمو من جديد وهذا الجهاز هو النموذج الأصلى والذى تم طرحه فى ورشة عمل متخصصة.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يتميز بوجود ثلاثة أطوال موجية من الضوء الذى يساعد على تحفيز الدورة الدموية لفروة الرأس وأيضا تحفيز خلايا جذور الشعر مما يعطى نتائج جيدة جدا فى معظم حالات تساقط الشعر لدى الرجال والسيدات وهى مشكلة شائعة تتزايد بصورة ملحوظة فى الأعوام الأخيرة ويتميز هذا الجهاز بسهولة استخدامه حيث إنه على شكل خوزة خفيفة توضع على الرأس لمدة 10 : 20 دقيقة من مرة إلى ثلاث مرات فى الأسبوع حسب شدة الحالة وأسبابها ويتميز هذا الجهاز بأن منه نموذج يصلح للاستخدام المنزلى حيث يمكن للمريض شراءه واستخدامه فى المنزل مما يسهل عليه إجراء الجلسات نظرًا لأن الجهاز يحتاج بضعة أشهر حتى تظهر نتائجه.

كما يمكن استخدامه فى العيادات أو المستشفيات تحت إشراف الأطباء وبالتالى فإن هذا الجهاز يمكن استخدامه مع العلاجات الأخرى دون تعارض بينهما بل إنه يعمل على تحسين النتائج ويعتبر الركيزة الأساسية فى العلاج.

وقال إنه يمكن استخدام هذا الجهاز فى حالات الصلع الوراثى كعلاج مساعد قوى كما يمكن استخدامه فى حالات السقوط المؤقت العادية وأيضا يمكن استخدامه للحفاظ على حالة الشعر وكثافته وصحته وهو مطلب للكثير من المرضى وتم تجربة هذا الجهاز على العديد من حالات سقوط الشعر والصلع الوراثى فى السيدات واظهر نتائج جيدة جدا وكانت مرضية للمرضى والأطباء على حد سواء.

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