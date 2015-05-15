وزير الرى: تسليم العرض الفنى لمكتب سد النهضة خلال أيام

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن المكتبين الاستشاريين "الفرنسى والهولندى" لسد النهضة سيقومان خلال الأيام القليلة المقبلة بتسليم العرض الفنى المشترك، لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة، للدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا"، والتى تم الاتفاق عليها.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الخبراء الفنيين من الدول الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا" سيقومون بدراسة العرض الفنى لمدة أسبوع من تاريخ تسليمه، وبعدها ستجتمع الدول الثلاثة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمناقشة خطة العمل وابداء الرأى الفنى .

وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى إلى أن المكتب القانونى كوربت سيكون متواجد خلال الاجتماع لتقديم المسودة القانونية للتعاقد معه، تمهيداً لبدء إجراءات التعاقد مع المكتب الفنى، التى ستتم فى القاهرة أول الشهر القادم، مؤكداً أنه لن يتم تجاوز هذه المدة فى حالة موافقة الخبراء الفنيين على خطة العمل.

وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى أنه من المقرر أن يقوم المكتبان بالاشتراك فى جميع عناصر الدراسات المطلوبة، وفقاً لما اتفقت عليه الدول الثلاثة، بعدم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفردًا وإنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز 11 شهرًا.

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