محافظ الإسماعيلية يستعرض المخطط الاستراتيجى للمدينة والتقسيم المقترح

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن الموقع الاستراتيجى المتميز للمحافظة وعبقرية المكان وما تتمتع به الإسماعيلية من مقومات طبيعية جعلتها ذات ثقل زراعى وصناعى وسياحى واقتصادى قادر على المنافسة المحلية والعالمية وما يجرى تنفيذه على أرض المنطقة من مشروعات قومية كبرى فى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة والمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس الأمر الذى يبشر بمستقبل واعد ومشرق للإسماعيلية والتى من المستهدف أن تكون عاصمة مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مما يتطلب تكثيف وتضافر كافة الجهود فى إعادة صياغة مخططات الرؤية العامة والمستقبلية لتنمية المحافظة والتخطيط المستقبلى والمشروعات المقترحة لتحقيق الأهداف التنموية فى ضوء الترسيم الإدارى الجديد للمحافظة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده المحافظ بحضور المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد، ومحمد رمضان، رئيس المركز والمدينة، والدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية هندسة عين شمس وأستاذ العمارة والتخطيط العمرانى، ورؤساء الأحياء ومديرى الإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى.

واستعرض محافظ الإسماعيلية الملامح الرئيسية واللمسات الأخيرة للمخطط الاستراتيجى العام والمخطط التفصيلى الجديد لمدينة الإسماعيلية ومخططات الرؤية العام والتخطيط المستقبلى للمشروعات التنموية والخدمية المزمع تنفيذها بالإسماعيلية.

وقدم الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد هندسة عين شمس، عرضا لاستراتيجيات التنمية المقترحة وملامح المخطط التفصيلى والاستراتيجى للإسماعيلية.



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